Covid | Oms | “Variante Kraken | casi in aumento in Europa”

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Dati recenti provenienti da alcuni Paesi” europei, dove si fanno molto sequenziamenti, “cominciano a indicare la crescente presenza del nuovo virus ricombinante Xbb.1.5 – la cosiddetta ‘’, ndr -, che si sta già diffondendo rapidamente negli Stati Uniti. Idi questarilevati nella regione europea sono ancora pochi, ma in. Stiamo lavorando per valutarne il potenziale impatto”. Lo ha affermato Hans Kluge, direttore dell’Oms, in conferenza stampa per fare il punto sui possibili effetti dell’impennata dei contagi-19 in Cina e dellache si è diffusa negli Stati Uniti. Intanto, però, l’Organizzazione mondiale della Sanità non raccomanda, ...

Lo afferma l'Organizzazione mondiale della sanità (). Scientificamente non c'è una minaccia imminente per l'Europa" rispetto all'andamento dell'epidemia di- 19 in Cina, poichè le ..."Dalle informazioni disponibili all'- ha affermato - le varianti del virus Sars - CoV - 2 circolanti in Cina sono quelle gia' viste in Europa e altrove". Lo ha affermato Hans Henri Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'... Covid, Oms: "Nessuna minaccia imminente per l'Europa. Le varianti presenti in Cina già viste in Ue" 'Dalle informazioni disponibili all'Oms - ha affermato - le varianti del virus Sars-CoV-2 circolanti in Cina sono quelle gia' viste in Europa ...La sottovariante XBB.1.5 di Omicron In questi giorni si fa un gran parlare della variante Kraken, cioè la sottovariante XBB.1.5 di Omicron che si sta diffondendo in alcune parti del mondo. Anzitutto, ...