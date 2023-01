Covid | Oms | “Ondata in Cina non avrà impatto significativo in Europa”

Agenzia ANSA

Leggi Anche: il picco in Cina non avrà un impatto significativo in Europa 'Entrando nel 2023, i Paesi di tutta Europa e dell'Asia centrale - ha sottolineato - devono raddoppiare i loro sforzi per ...Questa mattina ha parlato Hans Henri Kluge , direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (), nella prima conferenza stampa del 2023 per fare il punto sul- ... Oms, il picco di Covid in Cina senza impatto in Europa ' Dati recenti di alcuni di Paesi stanno iniziando a indicare la crescente presenza della variante ricombinante XBB.1.5 (ndr. denominata Kraken) ...Non si prevede che l’aumento di casi Covid in Cina abbia un impatto significativo sulla situazione epidemiologica in Europa in questo momento: ...