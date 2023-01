Covid | Oms | “Le varianti circolanti in Cina sono quelle già viste in Europa | nessun pericolo imminente”

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Dalle informazioni disponibili all’Oms, ledel virus Sars-CoV-2ingiàine altrove”. Lo ha affermato Hans Henri Kluge, direttore regionale per l’dell’Organizzazione mondiale della sanità, nella prima conferenza stampa del 2023 per fare il punto sulla situazione epidemiologica nella regione europea. “Non è irragionevole che i Paesi adottino misure precauzionali per proteggere le loro popolazioni, mentre siamo in attesa di informazioni più dettagliate dallacondivise tramite database accessibili al pubblico. Per quei Paesi della nostra regione che stanno introducendo misure di viaggio precauzionali in questo momento, chiediamo che siano radicate nella scienza, proporzionate ...

RaiNews

Xbb.1.5 è 'la sottovariante più trasmissibile che sia mai stata rilevata' , ha affermato Maria Van Kerkhove , responsabile tecnico- 19 dell', durante una conferenza stampa il 4 gennaio. ...Questa è la raccomandazione dell', per tutti i viaggiatori da qualunque Paese con una trasmissione locale di- 19, praticamente tutto il mondo'. 'I Paesi europei devono potenziare i ... Covid, Oms: "Nessuna minaccia imminente per l'Europa. Le varianti presenti in Cina già viste in Ue" CINA - "Scientificamente non c'è una minaccia imminente per l'Europa" rispetto all'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Cina, poiché le sottovarianti ...“Condividiamo la visione attuale dell’Ecdc”, il centro europeo per il controllo delle malattie, “che al momento ritiene che l’ondata in corso in Cina non avrà un impatto significativo sulla situazione ...