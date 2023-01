Covid | Oms Europa | ' ondata in Cina non avrà impatto significativo'

(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - "Condividiamo la visione attuale dell'Ecdc", il centro europeo per il controllo delle malattie, "che al momento non ritiene che l'in corso inunsulla situazione epidemiologica di-19 nella regione europea dell'Oms". Lo ha sottolineato Hans Kluge, direttore dell'Oms, in conferenza stampa per fare il punto sui possibili effetti dell'impennata dei contagi ine della nuova variante diffusa negli Stati Uniti. "Non possiamo accontentarci", aggiunge Kluge rimarcando la necessità di insistere sulla sorveglianza, la responsabilità e un approccio scientifico.

