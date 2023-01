Covid nel Lazio | bollettino 10 gennaio | 2 245 nuovi contagi e otto vittime - Cronaca - quotidiano net

Sky Tg24

I nuovi casi a Roma città sono 1.238, nelle province 546. Sono 40.836 le persone ufficialmente positive nella ...'Misure precauzionali non siano discriminatorie' leggi anchein Italia emondo. Gimbe: in aumento contagi e decessi Kluge ha comunque invitato i Paesi ad assumere misure 'proporzionate e ... Covid, le notizie di oggi. Gimbe: in aumento contagi (+11,4%) e decessi (+9,8%) Il direttore regionale per l'Europa dell'OMS ha fatto il punto della situazione sulla pandemia e ha informato i Paesi sui rischi futuri delle varianti. Intanto la variante Kraken cresce in modo lento ...Tra gli incentivi per le famiglie il governo ha previsto il bonus 800 euro per i genitori separati. Può essere erogato per non più di 12 mensilità, in totale ...