Covid | l' Oms | Dalla Cina nessuna minaccia imminente per l' Europa

"Dalle informazioni disponibili all'- ha affermato - le varianti del virus Sars - CoV - 2 circolanti in Cina sono quelle gia' viste in Europa e altrove". Lo ha affermato Hans Henri Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'...... 'che al momento ritiene che l'ondata in corso in Cina non avrà un impatto significativo sulla situazione epidemiologica di- 19 nella regione europea dell''. Lo ha sottolineato Hans Kluge,... Covid, Oms: "Nessuna minaccia imminente per l'Europa. Le varianti presenti in Cina già viste in Ue" 'Dalle informazioni disponibili all'Oms - ha affermato - le varianti del virus Sars-CoV-2 circolanti in Cina sono quelle gia' viste in Europa ...La sottovariante XBB.1.5 di Omicron In questi giorni si fa un gran parlare della variante Kraken, cioè la sottovariante XBB.1.5 di Omicron che si sta diffondendo in alcune parti del mondo. Anzitutto, ...