Covid | le notizie di oggi L' Oms | Dalla Cina nessuna minaccia imminente per Europa LIVE

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il direttore regionale per l'dell'Oragnizzazione mondiale della Sanità Kluge: "Piccosenza impatto in Occidente" Pechino interrompe il rilascio dei visti a breve termine ai cittadini giapponesi e sudcoreani come rappresaglia al rafforzamento dei controlli sanitari sui passeggeri provenienti dal Dragone. In Italia nell'ultima settimana risalgono i contagi(+11,4%) e sono in aumento anche i decessi (+9,8%). È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe

Sky Tg24

Iscriviti subito I casi- 19 in Cina e la situazione in Europa: i nostri aggiornamenti Come ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Iscriviti subito I casi- 19 in Cina e la situazione in Europa: i nostri aggiornamenti Come ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Covid, le notizie di oggi. Gimbe: in aumento contagi (+11,4%) e decessi (+9,8%) (ANSA) - COPENAGHEN, 10 GEN - "Il picco attuale di Covid in Cina non dovrebbe avere un impatto significativo in Europa". Lo afferma l'Organizzazione mondiale della sanità( Oms). "Scientificamente non ...(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - Sono 1.047 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunq ...