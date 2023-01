Covid | la variante Kraken e l’allerta dell’Oms | in Europa ancora pochi casi ma il numero è in crescita

QuiFinanza

... revisore dei parametridel governo, consigliere scientifico dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) " è che di questaconosciamo ancora poco, anche se qualcosa già possiamo dire". E ...... tanto che si aprono nuovi scenari sull'evoluzione della pandemia di- 19. "Puo' darsi che la ... Un secondo scenario potrebbe invece derivare "dall'emergere di unamolto contagiosa e ... Covid, la nuova variante Kraken fa paura: sintomi e rischi, cosa sappiamo La sottovariante XBB.1.5 di Omicron In questi giorni si fa un gran parlare della variante Kraken, cioè la sottovariante XBB.1.5 di Omicron che si sta diffondendo in alcune parti del mondo. Anzitutto, ...La sottovariante XBB.1.5, nota come Kraken, ha "un'impressionante capacità di diffondersi": lo scrive sul Washington Post Eric Topol, fondatore dell'istituto californiano Scripps e fra i ricercatori c ...