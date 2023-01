Covid | la Cina blocca per rappresaglia i visti ai sudcoreani

la Repubblica

Alla fine di dicembre, la Corea del Sud ha annunciato i test anti -per tutti i viaggiatori provenienti dalla, insieme alla limitazione provvisoria dei visti a breve termine ai cittadini ...Non critica il rialzo dei tassi ufficiali poiché si aspetta "un ulteriore aumento dell'inflazione", in quanto "l'effettoche arriva dallaprovocherà dei nuovi blocchi nelle catene di ... Cina, nel focolaio di Covid più grande del mondo dove i numeri non tornano La Cina ha revocato i requisiti di quarantena per i viaggiatori in entrata, ponendo fine a quasi tre anni di isolamento autoimposto anche se il Paese sta combattendo ancora contro una nuova… Leggi ...La Cina ha interrotto il rilascio dei visti a breve termine ai cittadini sudcoreani come rappresaglia al rafforzamento dei controlli sanitari sui passeggeri provenienti dal Dragone, ritenuti "discrimi ...