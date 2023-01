Covid | il Washington Post pubblica immagini choc dalla Cina | file di persone fuori dai crematori

(Di martedì 10 gennaio 2023) Le autorità continuano a negare la gravità della situazione, Pechino si indigna per le restrizioni a cui sono sottoi i viaggiatori che provengono. Ma lesatellitarite in esclusiva dalmostrano quanto la situazione sanitaria nel gigante asiatico sia al limite, mentre il Paese e gli ospedali vengono travolti da un’ondatafinora mai vista, dopo la brusca interruzione delle restrizioni volute dal governo centrale. Le fotote dal quotidiano americano mostranodidaiche aspettano di entrare con i loro cari uccisi dal coronavirus. Sono state scattate in sei metropoli – tra le quali ...

