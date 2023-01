Covid Campania | bollettino 10 gennaio 2023 | 4 decessi | 20 in terapia intensiva

Agenzia ANSA

I bollettini sono stabili anche se ilnon è sconfitto e si teme l'arrivo dagli Usa della variante ...Tempo di Lettura: 1 minuto Bollettino- 19 in. Il tasso di incidenza del contagio dainsi attesta al 12,6 per cento, sostanzialmente stabile rispetto a ieri. I pazienti risultati positivi sono 1838 a fronte di 14487 tamponi effettuati, di cui 2519 molecolari. I decessi ... Covid: Campania; tasso incidenza invariato, 11 decessi . Il tasso di incidenza è invariato, venti posti di terapia intensiva occupati. Il tasso di incidenza del contagio da Covid in Campania si attesta al 12,6 per cento, sostanzialmente stabile rispetto a ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...