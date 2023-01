Covid-19 | variante Kraken sotto osservazione In aumento i casi in Europa

Leggi su tpi

(Di martedì 10 gennaio 2023)-19,: ininHans Henri Kluge, direttore regionale per l’dell’Organizzazione mondiale della Sanità, è intervenuto nella prima conferenza stampa del 2023 per fare il punto sul-19. Kluge ha citato i dati recenti di alcuni Paesi che indicano “la crescente presenza dellaricombinante XBB.1.5 () che si sta già diffondendo rapidamente in Usa. Idi XBB.1.5. nella nostra regione vengono rilevati in numero piccolo ma crescente e stiamo lavorando per valutarne il potenziale impatto”. Come riporta Repubblica, Kluge ha poi ricordato che la soluzione più efficace contro il ...