“Costrette a spogliarci per avere la parte” | le storie delle attrici molestate e ricattate da registi e produttori

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Mi ritrovai sola con il regista, mi fece sedere sulle ginocchia e m’infilò la mano sotto il vestito per afferrarmi il seno”. Continuano a emergere testimonianzeviolenze e dei ricatti subiti dalledi cinema, televisione e teatro. A raccoglierle l’associazione Amleta, che ha lanciato l’hashtag #apriamolestanzediBarbablù per “sollevare il sipario sulla violenza di cui sono vittime le”. Molte le testimonianze citate oggi da La Repubblica: “un collega approfittava, in una scena, per toccarmi il sedere. Quando l’ho affrontato ha cercato di farmi passare per pazza visionaria”. Un’altra: “primo provino, il regista mi chiede di spogliarmi per ‘vedere come sei fatta. Anzi, se non vuoi slacciarti la camicetta posso farlo io’, mi dice. ‘Ti senti più suora o più puttana?’”. Oppure: “alla fine di un provino un regista mi fa: ...

la Repubblica

"Primo provino, il regista mi chiede di spogliarmi per 'vedere come sei fatta. Anzi, se non vuoi slacciarti la camicetta posso farlo io', mi dice. 'Ti senti più suora o più puttana'". Un racconto nel ..."Primo provino, il regista mi chiede di spogliarmi per 'vedere come sei fatta. Anzi, se non vuoi slacciarti la camicetta posso farlo io', mi dice. 'Ti senti più suora o più puttana'". Un racconto nel ... Me Too, le attrici aprono le stanze di Barbablù: “Costrette a spogliarci per avere la parte” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...