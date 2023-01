Così il Giappone è diventato un partner strategico per l’Italia

Leggi su formiche

(Di martedì 10 gennaio 2023) Quella di oggi è una giornata storica per i rapporti tra Italia e. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto il primo ministro Fumio Kishida a Palazzo Chigi. Un lungo e cordiale colloquio poi un pranzo di lavoro. In mezzo alcune veloci dichiarazioni alla stampa con un annuncio importante: i due Paesi hanno deciso di “elevare le nostre relazioni al rango di partenariato, un passo significativo che implica un rafforzamento dei nostri contatti a ogni livello e l’apertura di nuove prospettive per i nostri cittadini e le nostre aziende”, ha spiegato Meloni. Presto verrà avviato un meccanismo di consultazioni bilaterale Esteri-Difesa che dovrebbe riunirsi per la prima volta nel corso di quest’anno. Il, ha dichiarato ancora il presidente del Consiglio alla stampa, è “una nazione amica” e un ...