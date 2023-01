Cos' è questa musica di mer***? | Fedez umiliato in diretta tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Cos'èdi me***?”. L'esclamazione di Oriana Marzoli all'interno della casa del Grande Fratello Vip ha fatto risentire alcuni fan di, che ovviamente si sono lamentati sui social, dando il via a una polemica a tratti surreale. “Mettete un po' di latino, che schifo”, ha aggiunto la concorrente del reality, che non ha gradito Viola die Salmo in filodiffusione. Essendo di origini venezuelane, la Marzoli non poteva sapere che si trattava di: in ogni caso anche se lo avesse riconosciuto, era un suo diritto esprimere dissenso per i gustili della regia, anche se lo ha fatto in maniera a dir poco “colorita”. Dato che i fan del rapper sono una marea, e alcuni di loro guardano anche il GF Vip, immediatamente sono partiti gli attacchi nei confronti ...