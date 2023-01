Cos’è l’emotional spending che rischia di impoverirci per nulla e non consola

Leggi su robadadonne

(Di martedì 10 gennaio 2023) Comprare perrsi, per raggiungere un piacere effimero ma gratificante.è la tendenza a spendere denaro per oggetti materiali, sfizi da togliersi per sentirsi meglio. Come conseguenza della pandemia, sempre più persone appartenenti alle generazioni più giovani scelgono di spendere i propri risparmi piuttosto che tenerli da parte per il futuro. Perché, dall’incertezza causata dal covid, si sono convinti che il presente sia l’unica cosa certa. Questo atteggiamento dà soddisfazione istantanea, ma comporta dei rischi, ed è meglio imparare a gestirlo. Insomma, farsi dei regali è bello, ma con dei limiti. Vediamo, da cosa deriva e come limitarlo.? Il termine ...