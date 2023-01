Cosa sappiamo del bimbo di 6 anni che ha sparato intenzionalmente alla sua maestra

(Di martedì 10 gennaio 2023) Nuovaria in USA, stavolta in una cittadina della Virginia, la città costiera di Newport News: un alunno di prima elementare, 6, hasua giovanissima, Abby Zwerner, 25, nel pomeriggio di venerdì 6 gennaio. Le condizioni della ragazza sono ora stabili. In una conferenza stampa tenutasi lunedì, la polizia della Virginia ha dichiarato che il bambino ha portato la pistola a scuola nel suo zaino, una Taurus da 9 mm che gli agenti hanno trovato in classe, vicino al banco dello studente, insieme al suo zaino, a un cellulare e a un bossolo. Il capo della polizia Steve Drew ha detto che è stato stabilito, attraverso un colloquio con la madre del bambino, che la pistola era stata acquistata legalmente e conservata nella loro casa. Il capo Drew ha aggiunto ...

