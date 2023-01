Cosa c' è da sapere sul caso Iuventa | l' unico che potrebbe portare a processo una ong

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 10 gennaio 2023) La nuova udienza del procedimento che coinvolge la nave umanitariasi terrà il 13 gennaio, venerdì, a Trapani quando il gup dovrà pronunciarsi sul. È la prima volta che un procedimento di questo genere giunge alla fase preliminare - tutti gli altri negli anni sono stati archiviati ancora prima. Ma per il momento non c'è alcun rinvio a giudizio. L'indagine coinvolge 21 persone di Jugend rettet, Save the children e Medici senza frontiere: la presidenza del Consiglio e il ministero dell'Interno hanno chiesto di costituirsi parte civile. L'accusa è di "favoreggiamento di immigrazione illegale", mossa anche da motivi economici. E si riferisce al periodo che va dall'estate del 2016 a quella del 2017. Per l'accusa, i soccorritori si sarebbero accordati con i trafficanti in Libia per imbarcare migranti; lo avrebbero fatto per "condurre ...