Corsa di Miguel 2023 | ci saranno Mascarenhas e Rosolino

Leggi su sportface

(Di martedì 10 gennaio 2023) A tre anni di distanza dall’ultima volta, ladiritrova il suo percorso tradizionale e sarà incentrata sul tema dell’inclusione. L’arrivo all’Olimpico, il percorso lungo il Tevere, musicisti di strada, joelette per chi non può camminare: questo e molto altro sarà la 23esima edizione di questa splendida manifestazione, che si terrà domenica 22 gennaio. Ci sarà un percorso di 10km, disponibile in versione competitiva e non competitiva, e anche tre passeggiate di 3km per scuole e famiglie. Qualsiasi soluzione porterà al traguardo dello Stadio Olimpico, proprio nell’anno in cui si celebra il suo 70esimo compleanno: tutti coloro che completeranno il percorso potranno vincere la medaglia con un disegno che combinerà la sagoma dicon quella dell’Olimpico. La manifestazione avverrà nel ricordo di Anna Claudia Cartoni, ...