Coppa Italia Primavera 2022 2023 | il Napoli elimina la Juventus ai rigori | ai quarti Roma e Fiorentina

(Di martedì 10 gennaio 2023) Si chiude la prima delle due giornate dedicate alla, giunta agli ottavi di finale. Nella sfida tra, è stata la squadra ospite a spuntarla grazie ad un 5-3 maturato dopo i calci di rigore. Partita che si è rivelata subito intensa, equilibrata e sentita da parte di entrambe le compagini e i primi 25 minuti non hanno riservato grandi emozioni. Nella parte finale del primo tempo, laha accelerato fino a trovare la rete del vantaggio, al 33’, grazie ad un bel destro a giro di Yildiz. La partita è sembrata essersi messa sui giusti binari per i bianconeri, ma al 44’ è cambiato tutto improvvisamente: un fallo di Rouhi al limite dell’area gli è costato il cartellino rosso, e i padroni di casa sono rimasti in dieci. Gli azzurri sono entrati in ...

