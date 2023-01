COPPA ITALIA | OTTAVI DI FINALE IN ESCLUSIVA MEDIASET PARTITE | ORARI | TELECRONACA

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il grande calcio inassoluta torna su, che per le prossime due stagioni, 2022-2024, si è assicurata i diritti della. Tutte lesaranno trasmesse inin chiaro sulle retie in live streaming suInfinity. Da martedì 10 fino a giovedì 19 gennaio torna la competizione nazionale con glidi: otto match in cui entrano in gioco i top club di Serie A, tutti visibili inin chiaro su Canale 5 e1, oltre che in streaming suInfinity e su sport.it. Di seguito, il dettaglio del programma deglidi...