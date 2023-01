Coppa Italia | Inter vince 2-1 sul Parma in rimonta ai supplementari

MILANO. Inter batte Parma 2 - 1 (0 - 1, 1 - 0) dopo i tempi supplementari e si qualifica per i quarti di finale della. Incontrerà la vincente di Atalanta - Spezia. Come successo un anno fa contro l'Empoli, l'Inter se la vede brutta con il Parma, ma riesce a vincere in rimonta nei tempi supplementari. ...I nerazzurri passano col brivido in rimonta, all'88' Lautaro pareggia il go di Juric, poi Acerbi regala la qualificazione al ...MILANO (ITALPRESS) – Deve sudare più del dovuto l’Inter per avere la meglio sul Parma, superato in rimonta per 2-1 ai supplementari. Dopo il vantaggio di marca emiliana firmato da Juric, i campioni in ...Tutto è pronto per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Domani, mercoledì 11 gennaio 2023, andrà in onda Milan-Torino. Il calcio di inizio di questa partita sarà fischiato alle 21:00. La trasmissione ...