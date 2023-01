Coppa Italia | Inter-Parma | le formazioni ufficiali

(Di martedì 10 gennaio 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per gli ottavi di finale di. Dirigerà l’incontro l’arbitro Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini, e dal quarto uomo Ghersini. VAR e AVAR saranno rispettivamente Marini e Longo. Calcio d’inizio alle 21 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. I vincitori in carica delladanno inizio agli ottavi di finale del torneo ospitando il. Dopo il deludente pareggio di Monza, gli uomini di Simone Inzaghi hanno subito la possibilità di riscattarsi contro un avversario alla portata. In vista dei tanti impegni ravvicinati e complice alcuni infortuni, l’ex tecnico della Lazio farà sicuramente ...

Gli ottavi di finale disi aprono con la sfida al San Siro tra l' Inter e il Parma . La squadra di Inzaghi vuole ripartire subito dopo il pareggio beffa in campionato contro il Monza . Per la squadra di ...L'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della partita dicontro il Parma: "E' una competizione molto affascinante a cui anche l'Inter crede molto. Stasera non va sottovalutato l'avversario e dobbiamo superare il turno". Sui fatti di Monza: "... MN - Milan, Messias recuperato per la Coppa Italia. Le condizioni di Kjaer e Origi Olo. Titolo che vorrà difendere l’Inter di Simone Inzaghi campione in carica e offerta a 5, come la Juventus, la squadra con più titoli – ben 14 – e sconfitta nell’ultima finalissima proprio dai neraz ...Durante l’intervista concessa a SportMediaset, il centrocampista del Milan, Tommaso Pobega, ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Torino: “È stato confermato più volte dal mister ...