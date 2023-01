Coppa Italia | in regalo due biglietti in Skybox per Milan - Torino | come candidarsi

Proprio poche ore prima che il Giuseppe Meazza inauguri gli ottavi di finale dicon Inter - Parma, i cugini rossoneri hanno deciso di sorprendere i tifosi con un regalo inaspettato proprio per lo stesso palcoscenico, ma per 24 ore più tardi. In collaborazione con la ...Commenta per primo La, che apre stasera con Inter - Parma il programma degli ottavi di finale, non è solo un viatico per arrivare alla fase a gironi di Europa League e per giocare la Supercoppa Italiana, ma ...Ha dell'incredibile l'annuncio arrivato nel corso del pomeriggio da Gareth Bale, che a 33 anni ha reso noto il... La Roma Femminile ha svolto la rifinitura al Centro… Leggi ...Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l'Inter: “Stiamo vivendo questa partita… Leggi ...