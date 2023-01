Coppa Italia | il Milan contro il Torino vede i quarti di finale Brahim Diaz scalda il piede

Milan News

... ma la bacheca torinese fu arricchita da due trofei, quelli che il guru Massimiliano Allegri non sarebbe riuscito a confermare : la Supercoppa Italiana e la, conquistate a Reggio nell'...I numeri vincenti 10 Gennaio Musica 2023: ecco gli album più attesi dell'anno 10 Gennaio Attualità Covid, OMS: 'Dalla Cina nessuna minaccia imminente' 10 Gennaio Sport Quote: i consigli ... MN - Milan-Torino da record: 60mila spettatori per un ottavo di Coppa Italia Le formazioni ufficiali di Inter e Parma scelte da Inzaghi e Pecchia. Fischio d'inizio ore 21.00 La Coppa Italia entra nella fase clou con gli ottavi di finale, dove entreranno in scena le big. La ...Comincia ufficialmente la Coppa Italia dell'Inter campione in carica. Stasera alle 21 i nerazzurri faranno il loro debutto nella competizione ospitando a San Siro il Parma di Fabio Pecchia davanti a ...