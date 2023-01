Coppa Italia 2022 2023 | statistiche ottavi | tre vittorie per il Parma contro l’Inter su dieci incroci

Agenzia ANSA

'La squadra ha lavorato bene dopo la tappa didel Mondo in Kazakistan. Abbiamo scelto di rientrare ine, come programmato, abbiamo portato a termine un importante periodo di carico - il ...... domani " mercoledì 11 gennaio " Capitan Dhimitriadhi e compagne saranno infatti impegnate nel match valido per gli Ottavi di Finale di. Fischio di inizio alle 17. In vista dell'... Coppa Italia: L'Inter senza Lukaku per la sfida con il Parma La Juve Primavera ospita il Napoli a Vinovo negli ottavi di finale di Coppa Italia: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live (inviato all’Ale&Ricky… Leggi ...Inter-Parma è la partita che apre il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia questa sera alle ore 21:00 al San Siro. L’Inter entra in gioco in questa competizione per difendere il titolo v ...