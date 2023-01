Copenhagen Cowboy | la spiegazione del finale

Everyeye Serie TV

Nel corso di un'intervista all'Hollywood Reporter, Nicolas Winding Refn ha ricostruito le fasi di sviluppo di, la sua nuova serie appena sbarcata su Netflix. Per il regista di Drive e The Neon Demon si tratta della seconda serie consecutiva dopo l'esperienza con Amazon Prime Video in Too ...Dalla trilogia di Pusher a film come Bronson, Drive, Solo Dio perdona, The Neon Demon, fino a, la serie in onda a inizio gennaio su Netflix, non ha mai smesso di esplorare, con il ... Copenhagen Cowboy, ecco le principali ispirazioni per la serie di Nicolas Winding Refn Il regista danese ha parlato delle ispirazioni principali per la sua nuova serie, la prima in collaborazione con Netflix.Copenhagen Cowboy è una serie televisiva disponibile su Netflix: scopriamo la trama, il cast e la data d'uscita.