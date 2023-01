Convocati per Como

FISI

rivederlo tra iprobabilmente bisognerà aspettare una settimana in più (a Napoli, ma dovrebbe essere solo di ambientamento) e non è esclusa una presenza con la Primaveraritrovare ......la Premier League, che in Qatar aveva 134 rappresentati " contro gli 83 della Liga, i 76 della Bundesliga e i 67 della Serie A " di cui 69, più della quota relativa all'intera Serie A,... Nove convocati per le gare di velocità maschili di Cdm a Wengen Qualcosa si muove. Dopo la clamorosa lettera di protesta inviata alle autorità – "dal 16 gennaio, per ragioni di sicurezza, noi taxisti non sosteremo più in piazzale Marconi dalle 20,30 alle 6" – il C ...Parlano uno degli amministratori di condominio e il manager della Bnl che ha sede in Matteotti "Continui problemi per via dei bulli. Il progetto dell’amministrazione è positivo, riprendiamo il dialogo ...