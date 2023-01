Congedo mestruale per le studentesse | Piccolotti Verdi-SI | “Giusta richiesta Dai ragazzi una lezione importante”

RomaToday

Il Liceo Artistico Nervi - Severini di Ravennafa scuola. Dopo la decisione, rimbalzata sulle cronache nazionali,dell'istituto ravennate di istituire ilper le studentesse che lo richiedano (previoun certificato medico che attesti la diagnosi di dismenorrea),lunedì mattina a Roma è andata in scena una protesta silenziosa in diverse ...: se non lo chiedono le istituzioni, lo chiedono gli studenti Ragazze e ragazzi della Rete Studenti Medi del Lazio chiedono che tutte le scuole permettano a chi soffre di disturbi e ... Le studentesse romane chiedono il congedo mestruale Congedo mestruale: il liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna fa scuola. Leggi e riascolta l'intervista al dirigente Gianluca Dradi.Due giorni di assenza al mese “condonati” per le ragazze che soffrono della sindrome da dolore mestruale. È la novità introdotta nel Regolamento d’istituto dal liceo artistico Nervi-Severini di Ravenn ...