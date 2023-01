Con le quattro partite che ha sbloccato | Osimhen ha portato al Napoli 12 punti Gazzetta

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ladello Sport confronta i centravanti della Serie A e degli altri campionati europei prendendo in considerazione il peso dei gol che sbloccano le gare. Ebbene, l’attaccante delVictorhaalla squadra 12in più con le sue reti. Lascrive: “Quanto pesa il centravanti nella lotta scudetto? Tanto e al momento – senza nulla togliere alla Banda Spalletti capace di esprimere un gioco spesso brillante ed efficace – i gol di Victorfanno la differenza perché portano ben 12in più alsui 44 con i quali la capolista è nettamente in testa. Il criterio che abbiamo usato in questa classifica prevede di “assegnare” ial marcatore che sblocca la gara (quando si ...

