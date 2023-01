(Di martedì 10 gennaio 2023) La gara di venerdì sera tra Napoli e Juventus sarà indicativa per il prosieguo del campionato di Serie A e per l’assegnazione dello scudetto. Il successo di una della due formazioni, infatti, potrebbe fortemente indirizzare l’andamento del torneo. Eppure Napoli-Juventus non è solo il confronto tra due club, tifoserie e identità cittadine completamente differenti l’una dalle altre. Napoli-Juventus è anche la sfida tra due tecnici,, che fanno della rivalità sportiva il loro sale quotidiano. Foto: Getty –Verso Napoli Juventus,non si: svelato il motivo E proprio l’accesa rivalità tra i due – si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – ha portato a rapporti incrinati. Il tutto dopo ...

Spazio Napoli

Il livello del mare si alzerà, scompariranno dunque le città costiere Chissà se lo sapremo dato che lepotrebbero essereda una tempesta solare. E in tutto questo, con la ...Infatti, dopo che una misteriosa nebbia avrà avvolto la piattaforma, leverso l'esterno verranno improvvisamente, mentre strani eventi iniziano a colpire il posto, portando ... Comunicazioni interrotte da 16 mesi: perché Spalletti e Allegri non si parlano più Quel divario di sette punti tra il Napoli e la Juventus può trasformarsi in abisso o anche in dettaglio, può scatenare deliri o alimentare psicodrammi ...I tedeschi dicono addio a questo mezzo di comunicazione, dopo 175 anni di onorato servizio. Troppo forte la concorrenza di email e chat. Poste Italiane, che ...