Comune di Nerola | Concorso per 2 Amministrativi Contabili

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Amministrativo Contabile, si tratta di Personale inquadrato in categoria C. Per queste Posizioni viene offerto contratto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. Se sei interessato ad un Posto da Amministrativo, seguici tutti i giorni e scopri sempre nuovi Bandi di Comuni ed Enti che ricercano questo tipo di professionalità. Bando diIldi(RM) rende noto che é indettopubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di due unità di personale, profilo professionale «istruttore amministrativo - contabile», categoria giuridica C, posizione economica Cl, con contratto di lavoro ...