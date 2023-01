Comune di Crema | Concorso per 2 Assistenti Contabili

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Assistente Amministrativo Contabile, é previsto inquadramento in categoria C. Per queste Posizioni viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si comunica che di questi 2 Posti 1 é riservato prioritariamente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999. Non perdete tutti i Concorsi di Regione Lombardia raccolti per voi, li troverete nella sezione Approfondimenti. Bando diIldirende noto che é indettopubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di assistente amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria, su uno dei due ...