Come vive l’industria del cinema ucraino sotto le bombe

Leggi su linkiesta

(Di martedì 10 gennaio 2023) Iltutte le sfere di un paese invaso su larga scala dalla Russia il 24 febbraio 2022 ha subito un impatto enorme nel 2022. La produzione si è fermata in una mattina sola, gli specialisti del settore si sono arruolati volontari nell’esercito: il regista Akhtem Seitablaiev, il regista Oleg Sentsov, il produttore Volodymyr Yatsenko, chi si è offerto volontario, chi è emigrato all’estero per portare in salvo i figli, chi anche oggi assiste i giornalisti stranieri, chi è rimasto a raccogliere i cocci di un settore che negli ultimi otto anni dal 2014 (l’anno in cui il sostegno statale al settore culturaleè stato cospicuamente aumentato) con i suoi pregi e difetti è riuscito a porre le basi per l’avvio di una scenatografica ucraina, dalla quale ...