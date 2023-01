Come sta Lorenzo Musetti dopo l’infortunio alla spalla? Le ultime novità

Leggi su oasport

(Di martedì 10 gennaio 2023) C’era attesa sulle condizioni die soprattutto della sua spdestra,il ritiro nella Finale della United Cup 2023. Il carrarino, infatti, era stato costretto a terminare anzitempo la sfida contro l’americano Frances Tiafoe per il fastidio citato. Proprio per non peggiorare il tutto,aveva deciso di non proseguire nel match contro lo statunitense, avendo perso il primo parziale 6-2, per non avere conseguenze negative e considerando la vicinanza con gli Australian Open (16-29 gennaio). Ebbene, quest’oggi è stata effettuata la risonanza magnetica a cui si è sottoposto il tennista toscano e le notizie sono buone,riportato da Sky Sport. Solo un’infiammazione e nessuna complicazione particolare per il giocatore nostrano che quindi sarà al via del Major e ...