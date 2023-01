Come sarà la vita a Chorus Life? Un’anteprima a Gsm Lab | aperto al pubblico da lunedì

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 gennaio 2023) Bergamo. Apre alGSM Lab, l’experience center della piattaforma digitale diBergamo: il futuro innovativo smart district, promosso dal Gruppo Polifin, sviluppato dal Gruppo Costim. All’interno del GSM Lab, situato in via Serassi a Bergamo, a partire dal prossimo lunedi? 16 gennaio, sara? possibile vivere in anteprima le esperienze del primo “Human Smart District”: tra i piu? grandi progetti di rigenerazione urbana in Italia, in costruzione nel capoluogo bergamasco. Un modello di Smart City, replicabile, che sperimenta ed applica tecnologie integrate che permettono di rispondere adeguatamente alla domanda di servizi e ai paradigmi di sostenibilita?, mettendo al centro la persona. In, infatti, gli spazi non si esauriscono alla fisicita? delle strutture, ma sono ...