Come funzionano le criptovalute

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il passaggio verso un mondo virtuale è in corso, se non è già avvenutoin molti casi. Anche le relazioni interpersonali nell’evoluzione hanno subito una radicale trasformazione privilegiando la comunicazione a distanza via social a quella face to face. Per quanto riguarda il lavoro, poi, la pandemia ha dato una brusca accelerata allo smart working dal quale è oggettivamente complicato tornare indietro. Ma non è questo un trattato di sociologia né si propone di voler rinverdire i tempi antichi considerandoli migliori di quelli attuali. Il progresso non si può arrestare. Anche per quel che riguarda i soldi stiamo assistendo ad un vero e proprio cambiamento che porterà alla totale scomparsa dei contanti in favore di monete digitali. Se oggi parolePOS e pagamenti elettronici sono diventate di ordine comune, altrettanto è destinato ad accadere ...