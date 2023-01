Colleferro Sabato 14 Gennaio alle 17 30 | presso la Biblioteca Comunale “R Morandi” | sarà presentato il libro “La scissione di Livorno…” di Roberto Battistelli

Cronache Cittadine

...l'Accademia Volley che ieri pomeriggio ha superato alla Palestra Rampone il Volley(LT) ... ha sfruttato l'occasione di lasciarsi alle spalle lo stop discorso al tie break con ...L'Accademia tornerà nuovamente in campoprossimo, questa volta in trasferta, contro la ... Volley: Colonnelli C. (L2), Iadecola, Lucarelli (L1), Cardillo, Risa 8, Sbardella 5 ... “Colleferro Natale 2022” chiude Sabato 7 Gennaio con il Concerto ... La RIM Cerveteri ritorna in campo e lo fa questa sera contro il Colleferro. La squadra verdazzurra ha chiuso l'anno in una buona posizione di classifica, più di quanto ci si aspettasse. Nel campionato ...Previsioni meteo per il 5/01/2023, Colleferro. Giornata prevalentemente serena, temperature comprese tra 5 e 15°C ...