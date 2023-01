Collaudate le paratie della centrale idroelettrica di Mazzè

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 10 gennaio 2023) Collaudo per le nuovediCanavese, impianto di proprietàRegione. Si è conclusa così un’operazione che ha impegnato la stessa Regione, proprietariastruttura, la Coutenza Canali Cavour, l’Associazione Irrigazione Est Sesia e il Consorzio di miglioramento fondiario Angiono Foglietti per oltre 25 anni per la messa in sicurezza e l’efficienza di uno sbarramento sulla Dora Baltea che alimenta l’irrigazione di un comprensorio di sei Comuni. L’Assessorato regionale all’Agricoltura ha investito 38 milioni di euro per interventi di ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti, mentre il Consorzio Angiono Foglietti ha investito per sviluppare i sistemi di irrigazione a goccia con la finalità di utilizzare al meglio la risorsa idrica proveniente ...