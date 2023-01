Cocciaretto-Cornet in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Hobart 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 10 gennaio 2023) Elisabettase la vedrà contro Alizènel primo turno del torneo WTA 250 di(cemento outdoor). Si tratta del primo scontro in carriera tra la marchigiana e la veterana transalpina. Quest’ultima ha scelto d’iniziare la sua stagione dalla United Cup, dove la Francia non è riuscita a superare la fase a gironi. L’azzurra, invece, è reduce dalla sconfitta in tre set rimediata all’esordio ad Auckland per mano della russa Anna Blinkova. Nella cittadina australiana sarà, anche se per poco, a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. La francese ha giocato molto bene durante l’annata 2022. Nelle quattro prove dello Slam è riuscita a raggiungere sempre almeno il terzo turno, risultati che le sono valsi la chiusura tra le prime quaranta giocatrici ...