CM com – Scontri tra tifosi | domani un incontro per nuove restrizioni | possibile divieto di trasferte | Primapagina

(Di martedì 10 gennaio 2023) 2023-01-10 10:29:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Dopo gli incidenti sull’A1 tradella Roma e del Napoli sono stati richiesti a gran voce provvedimenti e misure di sicurezza per evitaresituazioni simili in futuro. Nella giornata di, mercoledì 11 gennaio, al Viminale è previsto untra i vertici del calcio e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per discutere di interventi restrittivi e suldi trasferta ai: “Siamo già al lavoro con il capo della Polizia” ha assicurato Piantedosi. Il mnistro intende emanaredirettive più rigorose e restrittive, con l’obiettivo di creare sempre meno episodi di questo ...

Adnkronos

Commenta per primo Dopo gli incidenti sull'A1 tra tifosi della Roma e del Napoli sono stati richiesti a gran voce provvedimenti e misure di sicurezza per evitare nuove situazioni simili in futuro. ...Dopo il filmato, Nicole prende la parola e conferma che tra loro ci sono stati dei forti"... #GFVIP pic.twitter./461XTinrwu - - Grande Fratello (@GrandeFratello) January 9, ... Scontri ultras A1, quattro tifosi arrestati Le due tifoserie si sono incontrate di passaggio verso destinazioni diverse, Genova per gli azzurri, Milano per i giallorossi. Il 2-2 ottenuto dalla Roma a San Siro regala una… Leggi ...L'identità dell'unico ferito ufficiale, che è stato anche il primo arrestato, racconta molto di chi ha partecipato agli scontri di Badia al Pino domenica. Martino Di Tosto, che oggi sarà… Leggi ...