Clima | il report | estate 2022 la più calda della storia in Europa Livelli globali di Co2 più alti da 2 milioni di anni

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’delè stata la piùmai registrata in. Questo mentre la concentrazione di anidride carbonica è la più alta da oltre 2di. E’ quanto viene fuori dal rapporto Globalte Highlightsdi Copernicus, il programma di osservazioneTerra dell’Unione europea. In, la scorsa, è stato battuto il record del 2021 ed è stata la stagione estiva piùmai registrata nel continente, con diverse ondate di caldo intense e prolungate che hanno colpito parti dell’occidentale e settentrionale. Per quanto riguarda le altre stagioni, l’autunno è stato “il terzo più caldo mai registrato, battuto solo dal 2020 e dal ...

Gli ultimi otto anni, dal 2015 al 2022, sono stati i più caldi mai registrati, nonostante l'influenza de La Nina negli ultimi tre anni che avrebbe dovuto portare a un raffreddamento del. Lo afferma il rapporto di Copernicus Climate Change Service. La temperatura media dell'anno 2022 lo rende il quinto annno più caldo dall'inizio delle rilevazioni, nel 19° secolo.