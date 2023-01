Clermont-Rennes mercoledì 11 gennaio 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 10 gennaio 2023) Clamorosamente uscito dalla coppa di Francia per mano di una squadra di National 3, ildi Gastien si rituffa nel campionato affrontando quest’oggi ildi Genesio. I rossoneri dal canto loro hanno incontrato più di qualche difficoltà nell’eliminare la nobile decaduta Bordeaux in coppa, ma ci ha pensato Doku a siglare l’1-2 decisivo che ha permesso di passare il turno. Per gli InfoBetting: Scommesse Sportive e