Claudia Majolo chiede 500mila euro al M5s | “Avevo superato le Parlamentarie | mi spettava il seggio”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Le casse del Movimento 5 Stelle piangono, dicono dal quartiere generale grillino, rischiano addirittura un alluvione di lacrime se è vero che, come riferisce l’Adnkronos, oggi la ormai ex grillinarà un risarcimento record. “Il danno daè parametrato alla retribuzione da parlamentare” Lo ha annunciato l’avvocato Lorenzo Borrè, rappresentante legale dellache, doppiamente esclusa dalle candidature, alle politiche del 2022 prima e alle regionali del 2023 poi, ha deciso di impugnare tali esclusioni ere i danni “morali, patrimoniali e di immagine” per la cifra di circa mezzo milione di. La cifra richiesta, spiega all’AdnKronos l’avvocato Borrè, “è il danno, paramerato al mancato guadagno della ...

