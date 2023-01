Classifica generale Dakar 2023 moto | Howes in vetta | ma Price è a soli 3? 17° Lucci

Sky Sport

Lotta scudetto a rilento: Dopo un inizio scoppiettante per le big al ritorno in campo pochi giorni fa, questo weekend ha visto un rallentamentoin vetta alla. In particolar modo, ...Inl'Italia è molto indietro nelladi chi spende per la scuola. Ciò comporta, insieme ad altri fattori, il fatto che la percentuale dei giovani che hanno una licenza media ... Dakar 2023, la Toyota vola: comanda sempre Al-Attiyah in classifica generale. VIDEO La nona tappa della Dakar 2023, riservata alle moto, è entrata a far parte dell’album dei ricordi. Tante dune sabbiose da affrontare nei 358 km di speciale e la necessità di conciliare la velocità di ...L’iniziativa letteraria promossa da Succede solo a Bologna, con il patrocinio del Comune, mira a valorizzare la potenza infinita della scrittura: la prima classifica della sezione Generale ha così ...