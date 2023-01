Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2022-2023 | Mikaela Shiffrin in fuga | Bassino comanda in gigante

Sky Sport

1 Gianluigi Buffon scrive un'altra pagina di storia. Quella di stasera inItalia sarà infatti per il portiere campione del Mondo la partita numero 42 contro l'Inter. Nelladelle squadre più affrontate dall'ex Juve domina il Milan, irraggiungibile a quota 47....00 SC Prometei - Brescia 18:30 Budunost - lsk Wrocaw Visualizza Eurocup CALCIO -ITALIA 15:00 ... se il calciomercato vale otto punti di differenza inBellingham è il calciatore che ... Coppa Italia, la classifica marcatori 2022-2023 Rimandata ancora almeno di una gara la storia: oggi la vittoria nello slalom in notturna di Flachau, in Austria va a Petra Vlhova. La ceca è riuscita a tenersi alle spalle Mikaela Shiffrin, che dunque ...La partita infatti, ancor prima di iniziare, si è resa protagonista di un importante record nella storia del club rossonero, che va a sottolineare con forza la grande passione del popolo milanista. Un ...