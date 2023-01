Calciomercato.com

La data è ufficiale, il prossimo 19 gennaio, a Riyadh, si giocherà l'amichevole tra ile l'XI ... Che poi è statoquello che sono riusciti a fare alcuni genii del web, che nel giorno in ...Il tecnico Rudi Garcia ha annunciato che potrebbe essere a disposizione per l'amichevole in programma il 19 gennaio a Riyadh tra ile una squadra composta da giocatori di Al Nassr e Al ... Clamoroso PSG: la conferma di Galtier sul futuro di Messi Il Paris Saint Germain non lascerà partire Leo Messi a gratis alla fine dell'attuale accordo. Il club francese, infatti, sta preparando un nuovo contratto e, come confermato dall'allenatore Galtier in ...LONDRA (Inghilterra) - Nonostante sia il proprietario di uno dei club più potenti del pianeta, Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e proprietario del Qatar Sports Investment Group, vuole espandere ...