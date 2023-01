Cina | manipolati i numeri del governo sui morti di Covid | file ai forni crematori dalle immagini satellitari

(Di martedì 10 gennaio 2023) Per le autorità di Pechino, da quando laha abbandonato la politica “zero” allentando le restrizioni nel Paese e i controlli su positivi e quarantene, ci sono stati meno di 40 decessi. Ma è una conseguenza di un “restringimento” della definizione di “decesso da”, motivo per cui i report ufficiali non riflettono più in maniera accurata lo stato di gravità della pandemia nel Paese. Per ilinfatti da dicembre soltanto le persone che muoiono direttamente a causa dell’insufficienza respiratoria legata al virus vengono conteggiate nelle statistiche. Il gruppo di ricerca britannico Airfinity stima infatti che i decessi ammontino in realtà a 209mila ed entro fine aprile arriveranno a 1,7 milioni. Il Washington Post ha ottenuto dalla società Maxar Techonologies – e poi pubblicato – ...

Travel Quotidiano

Le grandi potenze autocratiche del mondo non - occidentale " soprattutto Russia e" ricorrono ...per sottrarre dati politici sensibili che poi vengono diffusi " spesso dopo essere stati...... che si concluse nel 1985 e affermò che le ordinazioni episcopali avvenute indal 1958 senza ... Lo studio prese atto che i riti di consacrazione erano stati, ma erano state comunque ... La Cina minaccia ritorsioni per i test anti-Covid in Europa e Usa La riapertura ai viaggi cinese preoccupa l’Oms. Mentre per le economie (legate al turismo) è un potenziale beneficio, i rischi di propagazione globale dell’epidemia Covid che sta esplodendo in Cina so ...NEW YORK - È già in crisi, prima ancora entrare in vigore, l'accordo tra il governo Usa e TikTok per evitare il bando. Secondo la Reuters la app di ByteDance ha sospeso le assunzioni dei consulenti es ...