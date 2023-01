Cina | la vendetta sui test Covid | Stop a tutti i visti Rischi per l' Italia Traballa il piano export di Meloni

Affaritaliani.it

... né offre giustizia alle vittime, ma alimenta solamente la sete di', ha detto Bergoglio ... c'è stato spazio anche per lanel discorso. Il Papa, infatti, ne ha parlato per un cenno sulla ...Tra le citazioni, anche frasi dal film V per. Una situazione nota da anni, tanto che nel ... Iscriviti subito I casi Covid - 19 ine la situazione in Europa: i nostri aggiornamenti È ... Covid, la vendetta della Cina sui test: Stop ai visti. Rischi per l'Italia La Cina apre i suoi confini ma sbatte la porta ad alcuni paesi che hanno introdotto restrizioni all'ingresso. Possibili ritorsioni anche per Europa e Italia ...Un incidente stradale, forse a causa della nebbia, ha causato la morte di almeno 19 persone, 22 i feriti, con centinaia di auto e Tir coinvolti. E sul banco degli imputati, secondo ...