Cielo sereno e freddo | le temperature minime sono in calo

(Di martedì 10 gennaio 2023)e sole, ma lesi abbassano. Ecco le previsioni del tempo a cura di Ivan Malaspina del Centro Meteorologico Lombardo. Martedì 10 gennaio 2023 Tempo Previsto: al mattino fiocchi di neve sui versanti settentrionali delle Alpi, bel tempo e cieli limpidi sul resto della regione. Nel pomeriggio soleggiato su tutti i settori con cieli al più poco nuvolosi. In serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi, poco nuvoloso sul resto della regione.in, massime in aumento. In pianuraper lo più comprese tra 3 e 5°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 12 e 14°C. Zero termico stabile e intorno a 1100 metri nelle ore centrali del giorno ...

L'Amico del Popolo

A Nuoro ilsarà in prevalenzao poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 10°C e la minima di 7°C. I venti saranno tesi per l'intera ...NOTE:, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Kallon, Castagnetti, Sernicola, Djuric, Lochoshvili, Verdi, Okereke. Angoli 3 - 5. Recupero: 3'+1 , 5'+1 . Venerdì 6 gennaio cielo sereno e temperature in aumento Previsioni meteo per il 10/01/2023, Aci Castello. Giornata all'insegna di piovaschi alternati e schiarite, temperatura minima di 10°C e massima di 14°C ...Il maltempo oggi, martedì 10 gennaio, si concentra al Sud e in Sicilia con forti venti, piogge, nevicate sui rilievi e un calo termico: le previsioni meteo ...